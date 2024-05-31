Збирав колекцію дитячої порнографії — що загрожує одеситу

Одесита затримали за зберігання забороненого контенту. Ілюстративне фото: Freepik

В Одесі правоохоронці викрили місцевого жителя, в ноутбуці якого були численні порнографічні матеріали за участю дітей. За це чоловіку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Одесит завантажував порнографічні файли з Інтернету та зберігав їх на своєму ноутбуці для задоволення власних сексуальних потреб. Чоловік зізнався, що свідомо зберігав ці матеріали, не маючи наміру їх розповсюджувати або продавати. Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили ноутбук з забороненим контентом.

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Відповідно до закону, за це правопорушення йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Злочини відносно дітей на Одещині

Ми писали, що в Одесі поліцейські викрили чоловіків, які зберігали на своїх комп'ютерах близько 400 тисяч файлів контенту із дитячою порнографією. Обох одеситів затримали та повідомили про підозру у скоєних злочинах.

Також ми повідомляли, що на Одещині 57-річний водій шкільного автобуса неодноразово коїв сексуальні злочини проти учнів місцевої гімназії. Жертвами ґвалтівника стали щонайменше троє дітей, за що тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.