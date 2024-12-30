В Одесской области работники нацпарка браконьерили под видом научной деятельности

Полицейские задержали браконьеров. Фото: Нацполиция

Двух работников Нижнеднестровского национального парка разоблачили на браконьерстве. Теперь их будут судить за злоупотребление служебным положением.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 30 декабря.

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Что произошло

Водная полиция задержала работников парка, когда они рыбачили в низовьях Днестра. Мужчины уверяли, что занимаются научно-исследовательской деятельностью. Впрочем, правоохранители обнаружили, что они продают выловленную рыбу. По подсчетам экспертов, "ученые" нанесли государству ущерб более чем на 1 млн грн.

Что будет с рыболовами

Работникам национального парка сообщили подозрение сразу по двум статьям — о браконьерстве и злоупотреблении служебным положением. Им грозит лишением свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом до 17 тыс. грн. Решается вопрос об отстранении их от должностей.

Напомним, в Одесской области задержали браконьера, который выловил пятнадцать скатов. Также в области будут судить любителя рыбы — он нанес государству ущерб в 312 тыс. грн.