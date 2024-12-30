На Одещині працівники нацпарку браконьєрили під виглядом наукової діяльності

Поліцейські затримали браконьєров. Фото: Нацполіція

Двох працівників Нижньодністровського національного парку викрили на браконьєрстві. Тепер їх судитимуть за зловживання службовим становищем.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 30 грудня.

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Що сталося

Водна поліція затримала працівників парку, коли вони рибалили у пониззі Дністра. Чоловіки запевняли, що займаються науково-дослідною діяльністю. Втім, правоохоронці виявили, що вони продають виловлену рибу. За підрахунками експертів, "науковці" завдали державі збитків на понад 1 млн грн.

Що буде з рибалками

Працівникам національного парку повідомили підозру одразу за двома статтями — про браконьєрство і про зловживання службовим становищем. Їм загрожує позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до 17 тис. грн. Вирішується питання щодо відсторонення їх від посад.

Нагадаємо, на Одещині затримали браконьєра, який виловив п'ятнадцять скатів. Також в області судитимуть любителя риби — він завдав державі збитків на 312 тис. грн.