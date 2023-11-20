Оружейный барон — в Одессе разоблачили горе-бизнесмена

Автомат Калашникова, продававший злоумышленник. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили мужчину, который занимался продажей оружия. Известно, что автоматы и взрывоопасные боеприпасы злоумышленник незаконно привез в 2022 году из Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Мужчина на улице Космонавтов продал местному жителю 10 корпусов ручных осколочных гранат разного типа, 9 запалов с маркировкой и без, два электродетонатора, автомат Калашникова с магазинами и более килограмма тротила и пластида.

Задержан мужчина на месте при получении средств за "товар". У него изъяли 35 тысяч гривен, полученных от покупателя, и мобильный телефон с информацией, подтверждающей противоправную деятельность.

Какое наказание грозит

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.

Также мы писали, что в Одессе задержаны торговцы нелегальным оружием. Мужчины продавали свой "товар" на одной из АЗС на трассе Одесса — Николаев.