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Збройний барон — в Одесі викрили горе-бізнесмена

20 листопада 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Збройний барон — в Одесі викрили горе-бізнесмена
Автомат Калашникова, який продавав зловмисник. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили чоловіка, який займався продажем зброї. Відомо, що автомати та вибухонебезпечні боєприпаси зловмисник незаконно привіз у 2022 році з Харківщини. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Чоловік на вулиці Космонавтів продав місцевому мешканцю 10 корпусів ручних осколкових гранат різного типу, 9 запалів з маркуванням і без, два електродетонатори, автомат Калашникова з магазинами та більше кілограма тротилу й пластиду. 

Затримали чоловіка на місці під час отримання коштів за "товар". У нього вилучили 35 тисяч гривень, які він отримав від покупця, та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність. 

Яке покарання загрожує

Правопорушнику повідомили про підозру  за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.

Також ми писали, що в Одесі затримали торговців нелегальною зброєю. Чоловіки продавали свій "товар" на одній з АЗС на трасі Одеса — Миколаїв.

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