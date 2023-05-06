Построят современную мельницу в Одесской области: что это значит для Украины и мира

Рабочая встреча в порту Измаила. Фото: Нибулон / facebook

В компании "Нибулон" планируют построить на базе своего филиала "Бессарабская" в порту Измаила в Одесской области элеватор и мельницу со значительной мощностью. Согласно плану элеватор будет рассчитан на одновременное хранение 118,5 тыс. тонн зерна, а мельница сможет перерабатывать 750 тонн зерна в день.

Об этом сообщает компания Нибулон.

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Строительство позволит компании значительно расширить свои возможности по отгрузке зерна, которая составляет 170 тыс. тонн в месяц, в то время как ее потенциал может достигать 300 тыс. тонн в месяц.

Потенциальные возможности

Кроме того, "Нибулон" планирует, что новая мельница будет использоваться для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а также выступит поставщиком продуктов обработки зерновых для миссии защиты продовольственной безопасности UN World Food Program. Сейчас WFP использует перерабатывающие мощности Турции, чтобы перерабатывать украинский хлеб зерновым коридором.

Однако с возможностью транспортировки готовых продуктов обработки зерновых, таких как мука и отруби, из Украины, эта миссия может найти новые, более эффективные методы переработки продуктов.

Напомним, пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что совместный координационный центр в Стамбуле не смог согласовать разрешения для новых судов участвовать в Черноморской зерновой инициативе.

Также мы сообщали, что за неделю работы "зернового коридора" с 24 марта по 30 апреля через морские порты Одесской области было экспортировано 450 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта снизились на треть.