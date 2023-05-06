Збудують сучасний млин на Одещині: що це означає для України та світу

Робоча зустріч в порту Ізмаїла. Фото: Нібулон / facebook

У компанії "Нібулон" планують збудувати на базі своєї філії "Бессарабська" в порту Ізмаїла на Одещині елеватор і млин зі значною потужністю. Відповідно до плану, елеватор буде розрахований на одночасне зберігання 118,5 тис. тонн зерна, а млин зможе переробляти 750 тонн зерна на день.

Про це повідомляє компанія Нібулон.

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Будівництво дозволить компанії значно розширити свої можливості з відвантаження зерна, яке складає 170 тис. тонн на місяць, тоді як її потенціал може сягати 300 тис. тонн на місяць.

Потенційні можливості

Крім того, "Нібулон" планує, що новий млин буде використовуватись для задоволення потреб внутрішнього ринку, а також виступатиме постачальником продуктів обробки зернових для місії захисту продовольчої безпеки UN World Food Program. Зараз WFP використовує переробні потужності Туреччини, щоб переробляти українське збіжжя зерновим коридором.

Проте, з можливістю транспортування вже готових продуктів обробки зернових, таких як борошно і висівки, з України, ця місія може знайти нові, більш ефективні методи переробки продуктів.

Нагадаємо, Прессекретар генерального секретаря ООН Фархан Хак заявив, що спільний координаційний центр у Стамбулі не зміг погодити дозволи для нових суден брати участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Також ми повідомляли, що за тиждень роботи "зернового коридору" з 24 березня по 30 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 450 тисяч тонн агропродукції. Показники експорту знизились на третину.