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Допомога від ООН: в Одесі побудують станції для генерації енергії

29 квітня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі побудують станції для генерації енергії
Форум відновлення Одещини. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують побудувати газопоршневі підстанції. Вони мають забезпечувати генерацію електроенергії у місті. 

Про це повідомили в Одеській міській раді. 

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Як зазначається, наразі йдеться про три підстанції з потужністю на 30 мегаватів. Також очікується, що завдяки власній генерації місто зможе забезпечити безперервне водопостачання, водовідвід, а в зимовий період — теплопостачання.

"Організація ООН має намір побудувати в Одесі газопоршневі станції. Це дає змогу здійснювати генерацію у середині міста. Для нас це зараз надважливо, тому що зараз у нас немає потужностей для власної генерації електроенергії", — наголошує міський голова Геннадій Труханов. 

Також про стратегію розвитку, відновлення та допомоги розповів голова МЗС. Він зазначив, що увесь цивілізований світ зараз всіляко підтримує Україну. 

"Щодня, ведучи війну на фронті, ми ведемо за те, щоб залучити якомога більше ресурсів і можливостей для відновлення України", — додав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, одеські дитячі поліклініки отримали холодильники. Обладнання передали від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Сучасні холодильники мають датчики безперервної реєстрації температури та дозволяють підтримувати потрібний температурний режим декілька діб навіть у разі відключення електропостачання.

Додамо, в одному із медичних закладів Миколаєва з’явився портативний КТ-сканер у трейлері. Його передали швейцарські благодійники.

 

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