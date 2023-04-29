В Одессе построят станции для генерации энергии

Форум восстановления Одесской области. Фото: Одесский городской совет

В Одессе планируют построить газопоршневые подстанции. Они должны обеспечивать генерацию электроэнергии в городе.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Как говорится, сейчас речь идет о трех подстанциях с мощностью в 30 мегаватт. Также ожидается, что благодаря собственной генерации город сможет обеспечить непрерывное водоснабжение, водоотвод, а в зимний период теплоснабжение.

"Организация ООН намерена построить в Одессе газопоршневые станции. Это позволяет осуществлять генерацию внутри города. Для нас это сейчас очень важно, потому что сейчас у нас нет мощностей для собственной генерации электроэнергии", — отмечает городской голова Геннадий Труханов.

Также о стратегии развития, восстановления и помощи рассказал глава МИД. Он отметил, что весь цивилизованный мир сейчас всячески поддерживает Украину.

"Каждый день, ведя войну на фронте, мы ведем за то, чтобы привлечь как можно больше ресурсов и возможностей для восстановления Украины", — добавил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, одесские детские поликлиники получили холодильники. Оборудование было передано от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Современные холодильники имеют датчики непрерывной регистрации температуры и позволяют поддерживать нужный температурный режим несколько суток даже при отключении электроснабжения.

В одном из медицинских учреждений Николаева появился портативный КТ-сканер в трейлере. Его передали швейцарские благотворители.