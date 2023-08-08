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Сдавал позиции ВСУ: в Одессе задержали тикокера

8 августа 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сдавал позиции ВСУ: в Одессе задержали тикокера
Подозреваемый был заключен под стражу. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители задержали одесского тиктокера, разместившего в сети видео с расположением подразделений Вооруженных Сил Украины. Мужчина может попасть за решетку на восемь лет.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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"Сливал" информацию через TikTok

Следствие установило, что обвиняемый распространял дислокацию ВСУ через популярный сервис TikTok. Он демонстрировал на видео фортификационные постройки, предназначенные для обеспечения безопасности и обороны территории.

Публикация видео с прокомментированными деталями набрала более 10 000 просмотров, а также быстро распространилась среди пользователей, в том числе имеющих российское происхождение.

Какое наказание ждет "блогера"

Мужчину выдвинули обвинения в несанкционированном распространении важной информации, касающейся обороны страны (часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины). Такие действия караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Судья по просьбе прокурора взял подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

"Шпионили" для РФ

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала юрисконсульта, связанного с "партией Шария", работавшего на российскую военную разведку. Злоумышленник играл ключевую роль в передаче важных разведывательных данных об украинских подразделениях ПВО и отчитывался о последствиях "прилетов".

Также мы писали, что на основе материалов Службы безопасности Украины еще один агент РФ, который передавал разведданные Федеральной службе безопасности (ФСБ), получил срок заключения. Он осужден за совершение измены, которая заключалась в передаче информации об украинских Военно-морских силах и сухопутных подразделениях ВСУ на территории Одесчины.

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