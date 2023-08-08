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Здавав позиції ЗСУ: в Одесі затримали тіктокера

8 серпня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Здавав позиції ЗСУ: в Одесі затримали тіктокера
Підозрюваного взяли під варту. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці затримали одеського тіктокера, який розмістив у мережі відео з розташуванням підрозділів Збройних Сил України. Чоловік може потрапити за ґрати на вісім років. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

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"Зливав" інформацію через TikTok 

Слідство встановило, що обвинувачений поширював дислокації ЗСУ через популярний сервіс TikTok. Він демонстрував на відео фортифікаційні споруди, призначені для забезпечення безпеки та оборони території.

Публікація відео з прокоментованими деталями набрала понад 10 000 переглядів, а також швидко поширилася серед користувачів, зокрема тими, хто має російське походження.

Яке покарання чекає на "блогера"

Чоловікову висунули звинувачення у несанкціонованому поширенні важливої інформації, що стосується оборони країни (частина 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Суддя на прохання прокурора взяв підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

"Шпигували" для РФ

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала юрисконсульта, пов'язаного з "партією Шарія", який працював на російську воєнну розвідку. Зловмисник відігравав ключову роль у передачі важливих розвідувальних даних про українські підрозділи ППО та звітував про наслідки "прильотів".

Також ми писали, що на основі матеріалів Служби безпеки України ще один агент РФ, який передавав розвіддані до Федеральної служби безпеки (ФСБ), отримав термін ув'язнення. Його засуджено за вчинення зради, яка полягала у передачі інформації про українські Військово-морські сили та сухопутні підрозділи ЗСУ на території Одещини.

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