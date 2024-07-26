Одесский экспортер не уплатил налогов на сумму более 40 млн. грн.

В Одессе разоблачили бизнес на неуплате налогов. Иллюстративное фото: agropolit.com

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд в отношении директора предприятия. Его обвиняют в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, что привело к значительным финансовым потерям для государственного бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали следствия

Директор предприятия, занимаясь учетом финансово хозяйственной деятельности, умышленно не уплатил налог на прибыль от экспорта пшеницы и кукурузы. Предприниматель не включил в налоговую отчетность 302 млн гривен от прибыли с экспорта более 27 тысяч тонн пшеницы и 29 тысяч тонн кукурузы в Китай.

Количество фактически проданной продукции и дохода предприятия значительно превышали официально задокументированные в налоговой декларации показатели. Таким образом, в государственный бюджет не поступило более 54 млн грн налогов, что составляет значительную потерю для страны.

Последствия и возмещения

Благодаря своевременным действиям правоохранителей, нанесенный государству ущерб был возмещен в полном объеме. Однако директор предприятия все равно предстанет перед судом за свои неправомерные действия.

За умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Случаи уклонения от налогов в Одесской области

Мы писали, что в Одессе на скамье подсудимых оказался финансовый директор предприятия, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Мужчина "задолжал" государству более 15 млн грн.



Также мы сообщали, что руководитель одной из одесских дорожно-строительных компаний подозревается в уклонении от уплаты налогов. Мужчина своими махинациями с отчетами нанес государству ущерб на сумму 10,5 млн грн.