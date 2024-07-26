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Зекономив на податках понад 50 мільйонів — в Одесі викрили експортера

26 липня 2024 15:57
Верзілова Єлизавета - редактор
Одеський експортер не сплатив податків на суму понад 40 млн грн: деталі
В Одесі викрили підприємся на несплаті податків. Ілюстративне фото: agropolit.com
Верзілова Єлизавета - редактор

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду щодо директора підприємства. Його обвинувачують у умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, що призвело до значних фінансових втрат для державного бюджету.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі слідства

Директор підприємства, займаючись обліком фінансово-господарської діяльності, умисно не сплатив податок на прибуток від експорту пшениці та кукурудзи. Підприємець не включив у податкову звітність 302 млн гривень від прибутку з експорту понад 27 тисяч тонн пшениці та 29 тисяч тонн кукурудзи до Китаю.

Кількість фактично проданої продукції та дохід підприємства значно перевищували офіційно задокументовані в податковій декларації показники. Таким чином, до державного бюджету не надійшло понад 54 млн грн податків, що становить значну втрату для країни.

Наслідки та відшкодування

Завдяки своєчасним діям правоохоронців, завдані державі збитки було відшкодовано у повному обсязі. Проте, директор підприємства все одно постане перед судом за свої неправомірні дії.

За умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

Випадки ухилення від податків на Одещині

Ми писали, що в Одесі на лаві підсудних опинився фінансовий директор підприємства, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків. Чоловік "заборгував" державі  понад 15 млн грн.

Також ми повідомляли,  що керівника однієї з одеських дорожньо-будівельних компаній підозрюють в ухиленні від сплати податків. Чоловік своїми махінаціями зі звітами завдав державі збитків на суму 10,5 млн грн. 

Одеса податки Одеська область прокуратура зерно Кримінал Новини Одеси експорт компанії фінанси підприємці

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