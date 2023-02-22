Президент Украины поздравил выпускников Одесской Военной академии

Юные защитники пополнят наши Силы обороны

В Военной академии Одессы прошел выпуск молодых лейтенантов. Президент Украины Владимир Зеленский обратился в онлайн-формате к выпускникам

Об этом сообщает Одесская ОВА.

"Господа офицеры! Уже скоро вы отправляетесь в действующую армию, в наши Силы обороны. Вы пополните коллективы боевых бригад — механизированных и мотопехотных, танковых и артиллерийских, десантно-штурмовых и горно-штурмовых, штурмовых и морских пехоты. Некоторые из вас возглавит подразделения в новых штурмовых бригадах, которые только формируются. Победа Украины — будет!" — сказал Владимир Зеленский.

Передал поздравления выпускникам и поздравил со знаменательным в их жизни событием первый заместитель Борис Волошенков. Он отметил, что все они получили качественную профессиональную подготовку, патриотически настроены, имеют высокую мотивацию к военной службе и готовы к выполнению задач по назначению.

"Мы верим в Украину, в Вооруженные силы Украины, ведь с этой верой мы направляемся к победе. Уверен, что знания, умения и опыт, приобретенные за годы учебы в Одесской военной академии, помогут вам в офицерском становлении", — сказал первый заместитель начальника Одесской ОВА Борис Волошенков.

Между тем за 10 дней почти 2000 добровольцев из одесской области захотело присоединиться к рядам "Гвардии наступления". В бригаду "Лють" национальной полиции Украины обратилось около 600 человек, к пограничникам — более 150 человек, в национальную гвардию — более 1110 кандидатов.

Также Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки продолжает прием патриотически настроенных и мотивированных граждан. Будущие защитники могут вступить в стрелковый батальон ВСУ "Черноморская сечь".