Президент України привітав випускників Одеської Військової академії

Юні захисники поповнять наші Сили оборони

У Військовій академії Одеси відбувся випуск молодих лейтенантів. Президент України Володимир Зеленський звернувся в онлайн форматі до випускників

Про це повідомляє Одеська ОВА.

"Панове офіцери! Уже скоро ви вирушаєте в діючу армію, в наші Сили оборони. Ви поповните колективи бойових бригад – механізованих і мотопіхотних, танкових і артилерійських, десантно-штурмових і гірсько-штурмових, штурмових та морської піхоти, а також військових частин спеціального призначення. Дехто з вас очолить підрозділи у нових штурмових бригадах, які лише формуються. Перемога України – буде!", — сказав Володимир Зеленський.

Передав вітання випускникам та привітав зі знаменною у їхньому житті подією, перший заступник Борис Волошенков. Він зазначив, що усі вони здобули якісну фахову підготовку, патріотично налаштовані, мають високу мотивацію до військової служби та готові до виконання завдань за призначенням.

"Ми віримо в Україну, в Збройні сили України, адже з цією вірою ми прямуємо до перемоги. Впевнений, що знання, вміння та досвід, набуті за роки навчання в Одеській Військовій академії, допоможуть вам в офіцерському становленні", — сказав І-й заступник Начальника Одеської ОВА Борис Волошенков.

Тим часом за 10 днів майже 2000 добровольців з одеської області захотіло приєднатися до лав "Гвардії наступу". До бригади "Лють" національної поліції України звернулося близько 600 людей, до прикордонників — понад 150 осіб, до національної гвардії — понад 1110 кандидатів.

Також Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує прийом патріотично-налаштованих та вмотивованих громадян. Майбутні захисники можуть вступити до стрілецького батальйону ЗСУ "Чорноморська січ".