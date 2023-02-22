Президент України привітав випускників Одеської Військової академії

Зеленський привітав випускників одеської Військової академії
У Військовій академії Одеси відбувся випуск молодих лейтенантів. Президент України Володимир Зеленський звернувся в онлайн форматі до випускників
Про це повідомляє Одеська ОВА.
-
Посли ЄС не можуть приборкати Орбана: він знову погрожує заблокувати санкції проти рф
-
У Львові суд скасув арешт чотирьох лісових ділянок і їх одразу продали
-
Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі
-
Калініна знялася з тенісного турніру: її може замінити Ястремська
-
Завтра для зустрічі із Зеленським в Україну прибуде прем’єр Іспанії, — ЗМІ
-
Відірвали від роботи: масовку для концерту в "Лужниках" привозили з підмосковних міст
-
Федоров розповів, скільки в Україні зареєстровано ФОП та ТОВ після повномасштабного вторгнення
-
Вже передумали: росія продовжить дотримуватися "ядерного договору" зі США, який призупинив путін
-
Суд визнав угоду про визнання депутата Трухіна винним у підкупі поліцейських
-
Зростання цін: за що одесити почали платити більша, а на чому змогли зекономити
"Панове офіцери! Уже скоро ви вирушаєте в діючу армію, в наші Сили оборони. Ви поповните колективи бойових бригад – механізованих і мотопіхотних, танкових і артилерійських, десантно-штурмових і гірсько-штурмових, штурмових та морської піхоти, а також військових частин спеціального призначення. Дехто з вас очолить підрозділи у нових штурмових бригадах, які лише формуються. Перемога України – буде!", — сказав Володимир Зеленський.
Передав вітання випускникам та привітав зі знаменною у їхньому житті подією, перший заступник Борис Волошенков. Він зазначив, що усі вони здобули якісну фахову підготовку, патріотично налаштовані, мають високу мотивацію до військової служби та готові до виконання завдань за призначенням.
"Ми віримо в Україну, в Збройні сили України, адже з цією вірою ми прямуємо до перемоги. Впевнений, що знання, вміння та досвід, набуті за роки навчання в Одеській Військовій академії, допоможуть вам в офіцерському становленні", — сказав І-й заступник Начальника Одеської ОВА Борис Волошенков.
Тим часом за 10 днів майже 2000 добровольців з одеської області захотіло приєднатися до лав "Гвардії наступу". До бригади "Лють" національної поліції України звернулося близько 600 людей, до прикордонників — понад 150 осіб, до національної гвардії — понад 1110 кандидатів.
Також Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує прийом патріотично-налаштованих та вмотивованих громадян. Майбутні захисники можуть вступити до стрілецького батальйону ЗСУ "Чорноморська січ".