Зеленский назначил главу Одесского РВА: что известно об Александре Гринчаке

Новый глава Одесского РВА Александр Гринчак. Фото: киберполиция

Одесскую районную государственную администрацию возглавит новый начальник. На должность назначили бывшего полицейского Александра Гринчаке.

Об этом говорится в распоряжении Президента Украины.

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Что известно о назначении Александра Гринчака

9 сентября Президент Украины Владимир Зеленский издал распоряжение о назначении Александра Гринчака на должность главы Одесского РВА.

Скриншот распоряжения Президента

Сведения об Александре Гринчаке

Задолго до назначения на должность главы Одесского РВА Гринчак работал в органах МВД с 1995 года. Он возглавлял отдел по противодействию преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики. Затем занимал должность первого заместителя начальника Департамента киберполиции. В октябре 2019 года был назначен руководителем.

Гринчак судится с НАПК за мониторинг своей жизни и проверку своей декларации. По данным журналистов "Слідство.Інфо", киберполицейский в 2018 году не задекларировал здание площадью 221 кв.м. в Киеве, стоимостью от 7,5 миллиона гривен. Дом якобы владеет мать Александра Гринчака, однако женщина не имеет таких доходов для покупки недвижимости.

В то же время, Гринчак задекларировал пользование автомобилем Lexus GX460 2016 года, которым владеет его отец. А его жена ездит на авто Lexus RX350 2012 года, который принадлежит якобы теще Гринчака. Однако родственники, исходя из официальных данных, не имеют возможности приобрести такие автомобили.

Таким образом, НАПК выявило несоответствие уровня жизни Гринчака задекларированному им имуществу и доходам и направило иск в Окружной админсуд Киева в октябре 2020 года. Новоиспеченный глава РВА судится с НАПК и по сей день.

Напомним, в центре экстренной медицинской помощи Одесщины проведут аудиторскую проверку.