Зеленський призначив голову Одеської РВА: що відомо про Олександра Гринчака

Новий голова Одеської РВА Олександр Гринчак. Фото: кіберполіція

Одеську районну державну адміністрацію очолить новий начальник. На посаду призначили колишнього поліцейського Олександра Гринчака.

Про це йдеться в розпорядженні Президента України.

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Що відомо про призначення Олександра Гринчака

9 вересня Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження про приначення Олександра Гринчака на посаду голово Одеської РВА.

Скриншот розпорядження Президента

Відомості про Олександра Гринчака

Задовго до призначення на посаду голови Одеської РВА, Гринчак працював в органах МВС з 1995 року. Він очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки. Потім обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту кіберполіції. В жовтні 2019 був призначений керівником.

Наразі Гринчак судиться з НАЗК за моніторинг свого життя та перевірку своєї декларації. За даними журналістів "Слідство.Інфо", кіберполіцейський у 2018 році не задекларував будинок площею 221 кв.м. у Києві, вартістю від 7,5 мільйонів гривень. Будинко нібито володіє матір Олександра Гринчака, однак жінка немає таких доходів для купівлі нерухомості.

Водночас Гринчак задекларував користування автомобілем Lexus GX460 2016 року, яким володіє його батько. А його дружина їздить на авто Lexus RX350 2012 року, який належить нібито тещі Гринчака. Проте родичі, виходячи з офіційних даних, не мають можливості придбати такі авто.

Таким чином НАЗК виявило невідповідність рівня життя Гринчака задекларованому ним майну і доходам і надіслало позов до Окружного адмінсуду Києва у жовтні 2020 року. Новоспечений голова РВА судиться з НАЗК і донині.

Нагадаємо, у центрі екстреної медичної допомоги Одещини проведуть аудиторську перевірку.