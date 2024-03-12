Удар по кортежу в Одессе — Зеленский озвучил мотив Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одессу 6 марта не имела целью попасть в кортеж президента, а лишь являлась частью плана кремлевского диктатора по уничтожению всей Украины. Своими действиями против Президента Украины и политических лидеров Греции Путин лишь подчеркнул "нездоровость" ума.



Об этом глава государства сообщил в интервью журналистам BFM TV и Le Monde.

Кровавая цель Кремля

По словам Владимира Зеленского, президент РФ имеет целью уничтожить всю Украину, и сам Зеленский не у него в приоритете.

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"Цели у него неизменны — это разрушение любым методом Украины и всего нашего государства, разрушение нашей Независимости. Самое главное — чтобы государство не выжило. А хотел он стрелять по мне или была у него другая цель, я считаю, не имеет значения", – отметил президент Украины.

Зеленский о Путине

Президент Украины добавил, что столь жестокие намерения свидетельствуют о том, что Путин является нездоровым человеком.

"Я думаю, что это наглость. У нас война России против Украины, а в Украине находится лидер Греции, или любого другого государства, и ты делаешь опасные шаги. Если ты попадаешь баллистической ракетой в нескольких сотнях метров рядом с местом, где находится лидер другого государства — я считаю, что ты просто нездоровый человек" , — отметил политик.

Владимир Зеленский отметил, что реагировать на такие частные случаи не стоит, ведь в таком случае Путин может ощутить еще больше власти и влияния на общество.

"Я не уверен, что нам всем нужно реагировать на его "предупреждение". Потому что я не считаю их адекватными. Я считаю, что сила Путина растет тогда, когда лидеры его боятся, когда его боится общество ", — сказал президент Украины.



Напомним, что взрыв от ракетного удара по Одессе прогремел в нескольких сотнях метров от Президента Украины и международных партнеров. Такой террористический акт является проявлением неуважения не только к иностранным представителям, но и к мирным гражданам других государств.



Также мы писали, что Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что обстрел Одессы, когда там был украинский президент Владимир Зеленский и его зарубежные партнеры, свидетельствует о том, что Украине критически нужны дополнительные средства ПВО. Позже Жозеп Боррель приговорил российскую атаку к Одессе и подчеркнул, что атака на Одессу во время пребывания в городе президента и партнеров из Греции свидетельствует о готовности России к эскалации конфликта.



Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте в Украине значительно лучше, чем за последние три месяца. Воинам Сил обороны Украины, как утверждает глава государства, удалось остановить наступление войск РФ.