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Удар по кортежу в Одесі — Зеленський озвучив мотив Кремля

12 березня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Удар по кортежу в Одесі — Зеленський озвучив мотив Кремля
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Атака на Одесу 6 березня не мала на меті влучити у кортеж президента, а лише була частиною плану кремлівського диктатора по знищенню всієї України. Своїми діями проти Президента України та політичних лідерів Греції Путін лише підкреслив "нездоровість" глузду. 

Про це голова держави повідомив в інтерв'ю журналістам BFM TV та Le Monde.

Кривава мета Кремля 

За словами Володимира Зеленського, президент РФ має на меті знищити всю Україну, і сам Зеленський не є у нього в пріоритеті.

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"Цілі у нього незмінні — це руйнація будь-яким методом України і всієї нашої держави, руйнація нашої Незалежності. Найголовніше — щоб держава не вижила. А хотів він стріляти по мені або була у нього інша ціль, я вважаю, не має значення", — зазначив президент України.

 Зеленський про Путіна

Президент України додав, що такі жорстокі наміри свідчать про те, що Путін є  нездоровою людиною.

"Я думаю, що це нахабство. У нас війна Росії проти України, а в Україні перебуває лідер Греції, або будь-якої іншої держави, і ти робиш небезпечні кроки. Якщо ти влучаєш балістичною ракетою в кількох сотень метрів поруч з місцем, де знаходиться лідер іншої держави — я вважаю, що ти просто нездорова людина", — зазначив політик.

Володимир Зеленський зазначив, що реагувати на такі окремі випадки не варто, адже в такому разі Путін може відчути ще більше влади та впливу на суспільство.

"Я не впевнений, що нам всім треба реагувати на його "попередження". Бо я не вважаю їх адекватними. Я вважаю, що сила Путіна зростає тоді, коли лідери його бояться, коли його боїться суспільство", — сказав президент України.

Нагадаємо, що вибух від ракетного удару по Одесі пролунав за кілька сотень метрів від Президента України та міжнародних партнерів. Такий терористичний акт є проявом неповаги не тільки до іноземних представників, але й до мирних громадян інших держав.

Також ми писали, що Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що обстріл Одеси, коли там був український президент Володимир Зеленський та його закордонні партнери, свідчить про те, що Україні критично потрібні додаткові засоби ППО. Пізніше Жозеп Боррель засудив російську атаку на Одесу та наголосив, що атака на Одесу під час перебування у місті президента та партнерів з Греції свідчить про готовність Росії до ескалації конфлікту.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на фронті в Україні значно краща, ніж протягом останніх трьох місяців. Воїнам Сил оборони України, як стверджує глава держави, вдалося зупинити наступ військ РФ.

Володимир Зеленський
Одеса
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