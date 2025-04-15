Зеленский 15 апреля встретился с предпринимателями Одесской области - о чем говорили

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Во вторник, 15 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесскую область, где провел встречу с местными предпринимателями. Во время разговора они обсудили ключевые вызовы, которые сегодня стоят перед бизнесом региона.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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По словам Зеленского, среди основных тем — защита предприятий от постоянных российских атак, обеспечение стабильной работы морского коридора, расширение экономических программ поддержки и привлечение международных партнеров к восстановлению поврежденного промышленного оборудования.

Президент подчеркнул важность усиления воздушного щита над Одесской областью, чтобы гарантировать безопасность для предприятий, которые продолжают работать в сложных условиях.

"Спасибо всем, кто не останавливается, кто производит продукцию в Одесской области, сохраняет и создает рабочие места. Это очень важно и ценно", — отметил Зеленский.

Встреча стала еще одним шагом к налаживанию эффективного сотрудничества между государством и бизнесом в регионе, который играет важную роль в укреплении экономики Украины.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, во время своего визита в Одессу, президент провел там координационное совещание, которое было посвящено вопросам безопасности и социально-экономическому развитию региона.

Кроме того, Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте провели в Одессе совместную пресс-конференцию.