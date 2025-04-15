Зеленський 15 квітня зустрівся з підприємцями Одещини — про що говорили

Володимир Зеленський. Фото: скріншот

У вівторок, 15 квітня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеську область, де провів зустріч із місцевими підприємцями. Під час розмови було обговорено ключові виклики, які сьогодні стоять перед бізнесом регіону.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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За словами Зеленського, серед основних тем — захист підприємств від постійних російських атак, забезпечення стабільної роботи морського коридору, розширення економічних програм підтримки та залучення міжнародних партнерів до відновлення пошкодженого промислового обладнання.

Президент наголосив на важливості посилення повітряного щита над Одещиною, щоб гарантувати безпеку для підприємств, які продовжують працювати в складних умовах.

"Дякую всім, хто не зупиняється, хто виробляє продукцію на Одещині, зберігає та створює робочі місця. Це надзвичайно важливо й цінно", — зазначив Зеленський.

Зустріч стала ще одним кроком до налагодження ефективної співпраці між державою та бізнесом у регіоні, який відіграє важливу роль у зміцненні економіки України.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітня, під час свого візиту в Одесу, президент провів там координаційну нараду, яка була присвячена безпековим питанням та соціально-економічному розвитку регіону.

Крім того, Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте провели в Одесі спільну пресконференцію.