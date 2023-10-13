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"Земельное дело" в Одессе: ВАКС заочно арестовал экс-заместительницу Труханова

13 октября 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ВАКС заочно арестовал экс-заместительницу Труханова
Застройка Одессы. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) сообщил о заочном аресте бывшего заместителя Труханова. Речь идет об Алене Попове, подозреваемой в причастности к преступному "земельному делу".

Об этом сообщили в апелляционной палате ВАКС.

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Напомним, что ранее антикоррупционный суд отказался заочно арестовать Попову. Прокурор САП подал жалобу на это решение. Ее поддержала Апелляционная палата, упразднила предыдущее решение и заочно арестовала Попову.

Детали "земельного дела" в Одессе

Расследование показало, что участники преступной организации заключили сговор с другими лицами для незаконного захвата активов — средств местного бюджета и земель на территории Одесской громады. Эти действия были направлены на незаконную передачу этих земель под застройку. В период с 2016 по 2019 год Одесская громада понесла потери по меньшей мере шести земельных участков общей площадью 15,9 гектара и 131 миллион гривен.

Дополнительно, чиновники Одесской мэрии незаконно переплатили из бюджета 131 миллион гривен при покупке нежилой недвижимости на одном из участков, которые якобы планировали использовать для расширения кладбища. Общий размер нанесенного ущерба, учитывая экспертизу, составляет 689 миллионов гривен.

Напомним, в августе НАБУ и САП завершили расследование по делу преступной организации, занимавшейся незаконной передачей земли под застройку. По материалам дела, злоумышленники заработали миллиард, а Одесса взамен недополучила более шестисот миллионов гривен.

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