"Земельна справа" в Одесі: ВАКС заочно арештував ексзаступницю Труханова
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) повідомив про заочний арешт колишньої заступниці Труханова. Йдеться про Альону Попову, яку підозрюють у причетності до злочинної "земельної справи".
Про це повідомили в апеляційній палаті ВАКС.
Зазначимо, що раніше антикорупційний суд відмовився заочно заарештувати Попову. Прокурор САП подав скаргу на це рішення. Її підтримала Апеляційна палата, скасувала попереднє рішення і заочно заарештувала Попову.
Деталі "земельної справи" в Одесі
Розслідування показало, що учасники злочинної організації уклали змову з іншими особами для незаконного захоплення активів — коштів місцевого бюджету та земель на території Одеської громади. Ці дії спрямовувалися на незаконну передачу цих земель під забудову. У період з 2016 по 2019 рік Одеська громада зазнала втрати щонайменше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 гектара та 131 мільйон гривень.
Додатково, посадовці Одеської мерії незаконно переплатили з бюджету 131 мільйон гривень при купівлі нежитлової нерухомості на одній з ділянок, яку нібито планували використати для розширення кладовища. Загальний розмір завданих збитків, враховуючи експертизу, становить 689 мільйонів гривень.
Нагадаємо, у серпні НАБУ та САП завершили розслідування у справі злочинної організації, яка займалася незаконним переданням землі під забудову. За матеріалами справи, зловмисники заробили мільярд, а Одеса натомість недоотримала понад шістсот мільйонів гривень.
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