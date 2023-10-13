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"Земельна справа" в Одесі: ВАКС заочно арештував ексзаступницю Труханова

13 жовтня 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ВАКС заочно арештував ексзаступницю Труханова
Забудова Одеси. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) повідомив про заочний арешт колишньої заступниці Труханова. Йдеться про Альону Попову, яку підозрюють у причетності до злочинної "земельної справи".

Про це повідомили в апеляційній палаті ВАКС.

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Зазначимо, що раніше антикорупційний суд відмовився заочно заарештувати Попову. Прокурор САП подав скаргу на це рішення. Її підтримала Апеляційна палата, скасувала попереднє рішення і заочно заарештувала Попову.

Деталі "земельної справи" в Одесі

Розслідування показало, що учасники злочинної організації уклали змову з іншими особами для незаконного захоплення активів — коштів місцевого бюджету та земель на території Одеської громади. Ці дії спрямовувалися на незаконну передачу цих земель під забудову. У період з 2016 по 2019 рік Одеська громада зазнала втрати щонайменше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 гектара та 131 мільйон гривень.

Додатково, посадовці Одеської мерії незаконно переплатили з бюджету 131 мільйон гривень при купівлі нежитлової нерухомості на одній з ділянок, яку нібито планували використати для розширення кладовища. Загальний розмір завданих збитків, враховуючи експертизу, становить 689 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у серпні НАБУ та САП завершили розслідування у справі злочинної організації, яка займалася незаконним переданням землі під забудову. За матеріалами справи, зловмисники заробили мільярд, а Одеса натомість недоотримала понад шістсот мільйонів гривень. 

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