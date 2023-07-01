Замедление зерновой инициативы

Зерновая инициатива: Россия продолжает замедлять движение суден с зерном
За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 5 судов покинуло украинские порты. На их борту было около трехсот тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Объемы экспорта РФ
Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю — 91 судов, из них 37 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю — 98 судов, из них 32 двигались из пролива Босфор;
Напомним, работа "зернового соглашения" стала возможной только после освобождения острова Змеиный. Именно деоккупация территории заставила РФ передислоцировать свой флот и открыла так называемый Черноморский коридор для экспорта украинского продовольствия.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование уголовного производства, связанного с махинациями при торговле арестованным имуществом, переданным АРМА.