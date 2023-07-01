Замедление зерновой инициативы

Судно с зерном. Фото: УНИАН

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 5 судов покинуло украинские порты. На их борту было около трехсот тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю — 91 судов, из них 37 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — 98 судов, из них 32 двигались из пролива Босфор;

Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, работа "зернового соглашения" стала возможной только после освобождения острова Змеиный. Именно деоккупация территории заставила РФ передислоцировать свой флот и открыла так называемый Черноморский коридор для экспорта украинского продовольствия.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование уголовного производства, связанного с махинациями при торговле арестованным имуществом, переданным АРМА.