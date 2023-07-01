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Зернова ініціатива: Росія продовжує сповільнювати рух суден зі збіжжям

1 липня 2023 16:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Уповільнення зернової ініціативи
Судно з зерном. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 5 суден покинуло українські порти. На їхньому борту було майже триста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів. 

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 91 суден, з них 37 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 98 суден, з них 32 рухались з протоки Босфор;
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, робота "зернової угоди" стала можливою тільки після звільнення острова Зміїний. Саме деокупація території змусила РФ передислокувати свій флот та відкрила так званий Чорноморський коридор для експорту українського продовольства. 

Додамо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з махінаціями при торгівлі арештованим майном, переданим АРМА. 

 

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