Жертв атаки дронов в Одесской области отправят на лечение за границу

Центр реабилитации во Львове. Фото: Одесская ОВА

Пострадавших от атаки дронами на юге Одесской области отправили на лечение за границу. В настоящее время два человека находятся во львовской клинике, откуда их транспортируют в одну из больниц в ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

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По словам медиков, пострадавшие получили тяжелые ранения в результате падения обломков дронов на Измаильщине.

"Пациенты с ожогами высокой степени тяжести в результате атаки дронов эвакуированы в "Центр лечения ран" г. Львова для продолжения лечения и реабилитации больных, с последующей транспортировкой их за границу", — говорится в сообщении департамента.

Отметим, что во время атаки в ночь на 13 сентября пострадали семь мужчин. Двое из них — жители Рени, получили значительные ранения и находятся в тяжелом состоянии. Европейские врачи будут работать над дальнейшим лечением и реабилитацией травмированных жителей Одесского региона.

Напомним, в ночь на 13 сентября россияне почти пять часов непрерывно атаковали Одесскую область и целили по гражданской инфраструктуре Подунавья. Сколько "шахедов" удалось уничтожить силам ПВО читайте в материале.