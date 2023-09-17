Жертв атаки дронів на Одещині відправлять на лікування за кордон: деталі
Постраждалих від атаки дронами на півдні Одеської області відправили на лікування за кордон. Наразі двоє людей перебувають у львівській клініці, звідки їх транспортують до однієї з лікарень у ЄС.
Про це повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.
За словами медиків, постраждалі отримали важкі поранення у наслідку падіння уламків дронів на Ізмаїльщині.
"Пацієнтів з опіками високого ступеня тяжкості внаслідок атаки дронів евакуйовано до "Центру лікування ран" м. Львова для продовження лікування та реабілітації хворих, з подальшим транспортуванням їх за кордон", — йдеться у повідомленні департаменту.
Зазначимо, що під час атаки в ніч на 13 вересня постраждали семеро чоловіків. Двоє з них — мешканці Рені, отримали значні поранення та перебувають у важкому стані. Європейські лікарі будуть працювати над подальшим лікуванням та реабілітацією травмованих жителів Одеського регіону.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня росіяни майже п'ять годин безперервно атакували Одеську область і цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Скільки "шахедів" вдалось знищити силам ППО читайте в матеріалі.