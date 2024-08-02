Скандал в Одессе с ТЦК и полицией: детали задержания

Полиция задержала женщину в Одессе. Фото: скриншот

В социальных сетях распространяется видео конфликтной ситуации на Среднефонтанской улице в Одессе. В ходе следствия стало известно, что потасовка произошла между женщиной и военными, которые были в сопровождении полиции — агрессивную одесситку доставили в отделение полиции.

Об этом сообщили в пятницу, 2 августа, в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

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Полиция сообщает, что одесситка вела себя агрессивно, бросалась в драку и не реагировала на требования успокоиться. Поэтому патрульные были вынуждены применить к ней физическую силу и надеть наручники.

"Женщину доставили в отделение полиции с целью квалификации ее действий. Сейчас делом занимаются следователи и устанавливают обстоятельства инцидента", — говорится в сообщении.

Сообщение патрульной полиции. Фото: скриншот

Ситуация вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях, где пользователи активно обсуждают действия обеих сторон конфликта.

Скандал в Одессе

Напомним, что на записи видно, как по ул. Среднефонтанский один из мужчин в форме схватил гражданского за футболку и потащил, однако одессит сопротивлялся. Наряду с мужчинами была и женщина, которая громко кричала и становилась на защиту одессита.

Также ранее пользователи соцсетей распространяют видео очередной стычки между горожанином и двумя мужчинами в форме в Одессе. На записи видно, как сотрудник полиции пытается успокоить военных, хватавших в это время одессита за футболку.