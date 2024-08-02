Скандал в Одесі з ТЦК та поліцією: деталі затримання

Жінка кидалася в бійку з військовими в Одесі — поліція дала деталі скандалу
У соціальних мережах поширюється відео конфліктної ситуації на вулиці Середньофонтанській в Одесі. В ході слідства стало відомо, що бійка сталась між жінкою та військовими, які були у супроводі поліції — агресивну одеситку доставили у відділення поліції.
Про це повідомили у п'ятницю, 2 серпня, у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.
Коментар правоохоронців
Поліція повідомляє, що одеситка поводилася агресивно, кидалася в бійку та не реагувала на вимоги заспокоїтися. Через це патрульні були змушені застосувати до неї фізичну силу та одягти кайданки.
"Жінку доставили до відділення поліції з метою кваліфікації її дій. Наразі справою займаються слідчі та встановлюють обставини інциденту", — йдеться у повідомленні.
Ситуація викликала жваве обговорення в соціальних мережах, де користувачі активно обговорюють дії обох сторін конфлікту.
Скандал в Одесі
Нагадаємо, що на запису видно, як на вул. Середньофонтанській один із чоловіків у формі схопив цивільного за футболку та потягнув, однак одесит чинив опір. Поряд із чоловіками була й жінка, яка голосно кричала та ставала на захист одесита.
Також раніше користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та двома чоловіками у формі в Одесі. На запису видно, як співробітник поліції намагається заспокоїти військових, які у цей час хапали одесита за футболку.
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