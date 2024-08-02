Скандал в Одесі з ТЦК та поліцією: деталі затримання

Поліція затримала жінку в Одесі. Фото: скриншот

У соціальних мережах поширюється відео конфліктної ситуації на вулиці Середньофонтанській в Одесі. В ході слідства стало відомо, що бійка сталась між жінкою та військовими, які були у супроводі поліції — агресивну одеситку доставили у відділення поліції.

Про це повідомили у п'ятницю, 2 серпня, у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

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Коментар правоохоронців

Поліція повідомляє, що одеситка поводилася агресивно, кидалася в бійку та не реагувала на вимоги заспокоїтися. Через це патрульні були змушені застосувати до неї фізичну силу та одягти кайданки.

"Жінку доставили до відділення поліції з метою кваліфікації її дій. Наразі справою займаються слідчі та встановлюють обставини інциденту", — йдеться у повідомленні.

Допис патрульної поліції. Фото: скриншот

Ситуація викликала жваве обговорення в соціальних мережах, де користувачі активно обговорюють дії обох сторін конфлікту.

Скандал в Одесі

Нагадаємо, що на запису видно, як на вул. Середньофонтанській один із чоловіків у формі схопив цивільного за футболку та потягнув, однак одесит чинив опір. Поряд із чоловіками була й жінка, яка голосно кричала та ставала на захист одесита.

Також раніше користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та двома чоловіками у формі в Одесі. На запису видно, як співробітник поліції намагається заспокоїти військових, які у цей час хапали одесита за футболку.