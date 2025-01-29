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Женщины из Одесчины обеспечивали мужчин морскими документами

29 января 2025 15:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Жительницы Одесской области переправляли мужчин под видом мореплавателей за границу
Изъятые во время обысков деньги. Фото: Одесская областная прокуратура
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Двое жительниц Одесской области помогали военнообязанным мужчинам выезжать за границу и подделывали документы. За совершенное фигуранток привлекут к уголовной ответственности.

Об этом в среду, 29 января, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По данным следствия, одна из подозреваемых, имея опыт работы в крюинговой компании, организовала изготовление фиктивных документов, с помощью которых военнообязанные мужчины могли бы пересечь границу. К своему плану она привлекла знакомую, которая отвечала за дальнейшую коммуникацию с "клиентами".

Задержание подозреваемых женщин
Задержание подозреваемых женщин. Фото: Одесская областная прокуратура

Женщины предлагали "услуги" по изготовлению и выдаче удостоверения моряка, квалификационные свидетельства и справки о прохождении обучения в центрах подготовки. На основании этих "морских" документов они устраивали мужчин призывного возраста в состав экипажа судов типа "река-море", которые осуществляли рейсы в зарубежные порты. Стоимость такого "пакета услуг" составляла семь тысяч долларов.

В ходе обысков правоохранители изъяли у нарушительниц компьютерную технику, документы, черновые записи и "гонорары" за нелегальную деятельность.

Женщинам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Нарушительницам грозит до девяти лет заключения, до трех лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества.

На данный момент продолжается следствие. Правоохранители устанавливают всех причастных к сделке.

Напомним, житель Одесского района пытался переправить в Молдову четырех мужчин. Путешествию помешали пограничники, которые остановили машину с нелегальными путешественниками.

Также мы сообщали, что в Одесской области правоохранители задержали четыре микроавтобуса. Пассажирами оказались 47 мужчин, которых переправщики планировали вывезти за границу.

прокуратура моряки документы военнообязанные уклонисты

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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