Жительки Одещини переправляли чоловіків під виглядом мореплавців за кордон

Вилучені під час обшуків гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Двоє жительок Одеської області допомагали військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон і підробляли документи. За вчинене фігуранток притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це в середу, 29 січня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За даними слідства, одна з підозрюваних, маючи досвід роботи у крюїнговій компанії, організувала виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких військовозобов'язані чоловіки могли б перетнути кордон. До свого плану вона залучила знайому, яка відповідала за подальшу комунікацію із "клієнтами".

Затримання підозрюваних жінок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Жінки пропонували "послуги" з виготовлення та видачі посвідчення моряка, кваліфікаційні свідоцтва та довідки про проходження навчання у центрах підготовки. На підставі цих "морських" документів вони влаштовували чоловіків призовного віку до складу екіпажу суден типу "річка-море", які здійснювали рейси до закордонних портів. Вартість такого "пакету послуг" становила сім тисяч доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили в порушниць комп’ютерну техніку, документи, чорнові записи та "гонорари" за нелегальну діяльність.

Жінкам повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України та підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України). Порушницям загрожує до дев'яти років у в'язнення, до трьох років позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до оборудки.

Нагадаємо, житель Одеського району намагався переправити до Молдови чотирьох чоловіків. Подорожі завадили прикордонники, які зупинили автівку з нелегальними мандрівниками.

Також ми повідомляли, що в Одеській області правоохоронці затримали чотири мікроавтобуси. Пасажирами виявилися 47 чоловіків, яких переправники планували вивезти за кордон.