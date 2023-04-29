Жители Одесщины подали около 2000 заявок на программу "Поврежденное имущество"

Оформление заявки на поврежденное имущество. Фото: Минцифры

Жители Одесской области подали около 2000 заявок о поврежденном жилье. Все сообщения поступили о попадании обломков снарядов в дома.

Об этом сообщила народный депутат Украины Елена Шуляк.

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По ее словам, в текущем году граждане начнут получать компенсации за разрушенное жилье. Эти потребности будут финансироваться из трех источников.

"Для украинцев сегодня есть одно сверхбольшое желание — это победа. А второе и третье можно объединить — это иметь работу с достойной зарплатой и иметь собственное жилье. Если мы решим эти три вопроса, то вернутся наши украинцы, которых сегодня, по последним данным ООН, более 8 млн", — отметила народный депутат.

Количество разрушений

Через портал "Дія" из Одесской области поступило 1845 сообщений о повреждении жилья. В общей сложности площадь разрушений составляет 255 тыс. квадратных метров.

Источники финансирования

В первую очередь арестованы активы российского "Сбербанка", работавшего в Украине. Также планируется привлечь 35 миллиардов гривен прибыли Нацбанка. Ожидают поддержки и международных партнеров, в частности Всемирного Банка, добавила народная депутат.

Напомним, в Одессе завершили ремонт ЖК "Тирас", в который в прошлом году в канун Пасхи попала российская ракета. Фасады многоэтажки и внутренние коммуникации полностью восстановлены.