Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Жителі Одещини подали майже 2000 заявок на програму "Пошкоджене майно" arrow

Жителі Одещини подали майже 2000 заявок на програму "Пошкоджене майно"

29 квітня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Жителі Одещини подали майже 2000 заявок на програму "Пошкоджене майно"
Оформлення заявки про пошкоджене майно. Фото: Мінцифри
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Мешканці Одеської області подали майже 2000 заявок про пошкоджене житло. Усі повідомлення надійшли про потрапляння уламків снарядів у будинки. 

Про це повідомила народна депутатка України Олена Шуляк. 

Читайте також:

За її словами, цього року громадяни почнуть отримувати компенсації за зруйноване житло. Ці потреби фінансуватимуться з трьох джерел.

"Для українців сьогодні є одне надвелике бажання — це перемога. А друге і третє можна об’єднати — це мати роботу з гідною зарплатою і мати власне житло. Якщо ми вирішимо ці три питання, то повернуться наші українці, яких на сьогодні, за останніми даними ООН, більше ніж 8 млн", — зазначила народна депутатка.

Кількість руйнувань

Через портал "Дія" з Одеської області надійшло 1845 повідомлень про пошкодження житла. Загалом площа руйнувань становить 255 тис. квадратних метрів.

Джерела фінансування

Насамперед арештовані активи російського "Сбербанку", який працював в Україні. Також планують залучити 35 мільярдів гривень прибутку Нацбанку. Очікують підтримки й міжнародних партнерів, зокрема, Світового Банку, додала народна депутатка.

Нагадаємо, в Одесі завершили ремонт ЖК "Тірас", в який минулого року напередодні Великодня влучила російська ракета. Фасад багатоповерхівки та внутрішні комунікації повністю відновлено.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB