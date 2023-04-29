Жителі Одещини подали майже 2000 заявок на програму "Пошкоджене майно"

Оформлення заявки про пошкоджене майно. Фото: Мінцифри

Мешканці Одеської області подали майже 2000 заявок про пошкоджене житло. Усі повідомлення надійшли про потрапляння уламків снарядів у будинки.

Про це повідомила народна депутатка України Олена Шуляк.

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За її словами, цього року громадяни почнуть отримувати компенсації за зруйноване житло. Ці потреби фінансуватимуться з трьох джерел.

"Для українців сьогодні є одне надвелике бажання — це перемога. А друге і третє можна об’єднати — це мати роботу з гідною зарплатою і мати власне житло. Якщо ми вирішимо ці три питання, то повернуться наші українці, яких на сьогодні, за останніми даними ООН, більше ніж 8 млн", — зазначила народна депутатка.

Кількість руйнувань

Через портал "Дія" з Одеської області надійшло 1845 повідомлень про пошкодження житла. Загалом площа руйнувань становить 255 тис. квадратних метрів.

Джерела фінансування

Насамперед арештовані активи російського "Сбербанку", який працював в Україні. Також планують залучити 35 мільярдів гривень прибутку Нацбанку. Очікують підтримки й міжнародних партнерів, зокрема, Світового Банку, додала народна депутатка.

Нагадаємо, в Одесі завершили ремонт ЖК "Тірас", в який минулого року напередодні Великодня влучила російська ракета. Фасад багатоповерхівки та внутрішні комунікації повністю відновлено.