Жители целого микрорайона Одессы остались без воды — список адресов

Тысячи одесситов остались без воды 24 апреля. иллюстративное фото: Новости.

Сегодня, 24 апреля, у некоторых жителей микрорайона Чубаевка в Одессе не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 15:00, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Недиелина — все дома;

Чубаевская — все дома;

Авдеева-Черноморского — все дома;

Посмитного — все дома;

Фонтанская дор. — все дома;

Бригадная — все дома;

пер. Леваневского — все дома;

Ефима Геллера — все дома;

Петрашевского — все дома;

Толбухина — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

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Напомним, сегодня, 24 апреля, в результате ракетной атаки оккупантов в Одессу были повреждены воздушные линии. Часть горожан в Хаджибейском районе осталась без света. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

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