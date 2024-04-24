Жителі цілого мікрорайону Одеси залишились без води — перелік адрес

Тисячі одеситів залишились без води 24 квітня. ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 квітня, у деяких жителів мікрорайону Чубаївка в Одесі не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, але час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Недієліна — усі будинки;

Чубаївська — усі будинки;

Авдєєва-Чорноморського — усі будинки;

Посмітного — усі будинки;

Фонтанська дор. — усі будинки;

Бригадна — усі будинки;

пров. Леваневського — усі будинки;

Юхима Геллера — усі будинки;

Петрашевського — усі будинки;

Толбухіна — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, в результаті ракетної атаки окупантів на Одесу було пошкоджено повітряні лінії. Частина містян в Хаджибейському районі наразі залишились без світла. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.