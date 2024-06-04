Отключение воды в Одессе сегодня, 4 июня

В Одессе сегодня, 4 июня, у многих не будет воды до позднего вечера. Иллюстративное фото: Новини.LIVЕ

Сегодня, 4 июня, в части домов Хаджибейского района Одессы не будет воды с 10:00 до конца суток из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 23:50. Но из-за того, что в течение дня вполне вероятны аварийные ситуации, время выполнения работ и перечень адресов могут меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где отключат воду

Условие — все дома;

Героев Змеиного (бывшая Бородинская) — все дома;

Фруктовая (бывшая Марата) — все дома;

Острожская (бывшая Амурская) — все дома;

Северная — все дома;

Тираспольское шоссе — все дома;

Крайняя — все дома;

Улитина — все дома;

Облепихова (бывшая Самарская) — все дома;

Клиновая — все дома;

Подольская — все дома;

Житомирская — все дома;

Проектная — все дома;

Новая Слободка — все дома;

Раскидайловская, 56-68 и 63-71;

Балковская, 50-56.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения будут действовать с сегодняшнего дня и будут касаться только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

Добавим, в Одесской области, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", введены экстренные отключения света. Их ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами.