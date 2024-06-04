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Жителі цілого району Одеси залишаться без води сьогодні — кому варто підготуватись

4 червня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення води в Одесі сьогодні, 4 червня
В Одесі сьогодні, 4 червня, у багатьох не буде води до пізнього вечора. Ілюстративне фото: Новини.LIVЕ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 4 червня, в частині будинків Хаджибейського району Одеси не буде води з 10:00 до кінця доби через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути  до 23:50. Але через те, що впродовж дня цілком ймовірні аварійні ситуації, час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де відключать воду

  • Умова — усі будинки; 
  • Героїв Зміїного (колишня Бородінська) — усі будинки;  
  • Фруктова (колишня Марата) — усі будинки;  
  • Острозька (колишня Амурська) — усі будинки;  
  • Північна — усі будинки; 
  • Тираспольське шосе — усі будинки;  
  • Крайня — усі будинки; 
  • Улітіна — усі будинки;  
  • Обліпихова (колишня Самарська) — усі будинки; 
  • Клинова — усі будинки;  
  • Подільська — усі будинки; 
  • Житомирська — усі будинки;  
  • Проектна — усі будинки;  
  • Нова Слобідка — усі будинки;  
  • Розкидайлівська, 56 — 68 та 63 — 71;
  • Балківська, 50 — 56.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти відсьогодні й стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, в Одеській області, за розпорядженням НЕК "Укренерго", введені екстрені відключення світла. Їх ввели через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами. 

вода
комунальні послуги
Одеса
Новини Одеси
відсутність води

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