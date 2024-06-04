Відключення води в Одесі сьогодні, 4 червня

В Одесі сьогодні, 4 червня, у багатьох не буде води до пізнього вечора. Ілюстративне фото: Новини.LIVЕ

Сьогодні, 4 червня, в частині будинків Хаджибейського району Одеси не буде води з 10:00 до кінця доби через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 23:50. Але через те, що впродовж дня цілком ймовірні аварійні ситуації, час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де відключать воду

Умова — усі будинки;

Героїв Зміїного (колишня Бородінська) — усі будинки;

Фруктова (колишня Марата) — усі будинки;

Острозька (колишня Амурська) — усі будинки;

Північна — усі будинки;

Тираспольське шосе — усі будинки;

Крайня — усі будинки;

Улітіна — усі будинки;

Обліпихова (колишня Самарська) — усі будинки;

Клинова — усі будинки;

Подільська — усі будинки;

Житомирська — усі будинки;

Проектна — усі будинки;

Нова Слобідка — усі будинки;

Розкидайлівська, 56 — 68 та 63 — 71;

Балківська, 50 — 56.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти відсьогодні й стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, в Одеській області, за розпорядженням НЕК "Укренерго", введені екстрені відключення світла. Їх ввели через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами.