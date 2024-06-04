Відключення води в Одесі сьогодні, 4 червня

Жителі цілого району Одеси залишаться без води сьогодні — кому варто підготуватись
Сьогодні, 4 червня, в частині будинків Хаджибейського району Одеси не буде води з 10:00 до кінця доби через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 23:50. Але через те, що впродовж дня цілком ймовірні аварійні ситуації, час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де відключать воду
- Умова — усі будинки;
- Героїв Зміїного (колишня Бородінська) — усі будинки;
- Фруктова (колишня Марата) — усі будинки;
- Острозька (колишня Амурська) — усі будинки;
- Північна — усі будинки;
- Тираспольське шосе — усі будинки;
- Крайня — усі будинки;
- Улітіна — усі будинки;
- Обліпихова (колишня Самарська) — усі будинки;
- Клинова — усі будинки;
- Подільська — усі будинки;
- Житомирська — усі будинки;
- Проектна — усі будинки;
- Нова Слобідка — усі будинки;
- Розкидайлівська, 56 — 68 та 63 — 71;
- Балківська, 50 — 56.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти відсьогодні й стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.
Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.
Додамо, в Одеській області, за розпорядженням НЕК "Укренерго", введені екстрені відключення світла. Їх ввели через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами.
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