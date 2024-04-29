Жительница Одесчины вывозила девушек за границу и заставляла работать
Уроженка Одесщины подыскивала уязвимых девушек и вывозила их в столицу Румынии. В Бухаресте она заставляла их работать на своих родственников и запрещала передвигаться по городу.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Детали деятельности
Женщина врала девушкам, что те вроде бы едут в Бухарест на экскурсию. А уже на территории Румынии запрещала им свободно передвигаться и эксплуатировала их. Преступленица заставляла потерпевших выполнять работу домохозяек и ухаживать за ее родственниками. Также девушки оформляли социальную помощь от компетентных органов Румынии, однако все средства уроженка Одесчины присваивала себе.
Правоохранители вернули в Украину двух девушек, которых преступница незаконно вывезла за границу. Продолжаются следственные действия по установлению других участников преступления и всех потерпевших.
Что изъяли во время обысков
- Мобильные телефоны;
- деньги;
- банковские карты;
- личные удостоверения потерпевших;
- черновые записи.
Какое наказание
Женщине объявили о подозрении в перемещении людей, совершенных в целях эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Это преступление карается лишением свободы на срок до двенадцати лет.
Другие преступления в Одесской области
Мы раньше писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили группу преступников, которые заставляли своих жертв попрошайничать на улице и отбирали все деньги. Теперь за совершенное одессит и его сообщники могут быть приговорены к 15 годам лишения свободы.
Также мы сообщали, что 42-летний одессит заверил себя, что знакомый должен ему 5 тысяч долларов. Злоумышленник терроризировал товарища и пытался "выбить" из него деньги, за что ему угрожает лишение свободы.
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