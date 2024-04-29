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Жительница Одесчины вывозила девушек за границу и заставляла работать

29 апреля 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Жительница Одесчины вывозила девушек за границу и заставляла работать
Правоохранители разоблачили жительницу Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Уроженка Одесщины подыскивала уязвимых девушек и вывозила их в столицу Румынии. В Бухаресте она заставляла их работать на своих родственников и запрещала передвигаться по городу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

Женщина врала девушкам, что те вроде бы едут в Бухарест на экскурсию. А уже на территории Румынии запрещала им свободно передвигаться и эксплуатировала их. Преступленица заставляла потерпевших выполнять работу домохозяек и ухаживать за ее родственниками. Также девушки оформляли социальную помощь от компетентных органов Румынии, однако все средства уроженка Одесчины присваивала себе.

Правоохранители вернули в Украину двух девушек, которых преступница незаконно вывезла за границу. Продолжаются следственные действия по установлению других участников преступления и всех потерпевших.

Женщина заставляла оформлять девушек выплаты
Удостоверение временной защиты Румынии. Фото: Одесская областная прокуратура

Что изъяли во время обысков

  • Мобильные телефоны;
  • деньги;
  • банковские карты;
  • личные удостоверения потерпевших;
  • черновые записи.
    Жительница Одесчины вывозила девушек заграницу и заставляла работать - фото 2
    Правоохранители изъяли имущество у преступницы. Фото: Одесская областная прокуратура
    Жительница Одесчины вывозила девушек заграницу и заставляла работать - фото 3
    Правоохранители изъяли загранпаспорт. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание

Женщине объявили о подозрении в перемещении людей, совершенных в целях эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Это преступление карается лишением свободы на срок до двенадцати лет.

Другие преступления в Одесской области

Мы раньше писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили группу преступников, которые заставляли своих жертв попрошайничать на улице и отбирали все деньги. Теперь за совершенное одессит и его сообщники могут быть приговорены к 15 годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что 42-летний одессит заверил себя, что знакомый должен ему 5 тысяч долларов. Злоумышленник терроризировал товарища и пытался "выбить" из него деньги, за что ему угрожает лишение свободы.

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Одесская область
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