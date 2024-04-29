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Жителька Одещини вивозила дівчат за кордон та змушувала працювати

29 квітня 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Жителька Одещини вивозила дівчат за кордон та змушувала працювати
Правоохоронці викрили жительку Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Уродженка Одещини підшукувала вразливих дівчат та вивозила їх до столиці Румунії. В Бухаресті вона їх примушувала працювати на своїх родичів та забороняла пересуватися містом. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Жінка брехала дівчатам, що ті начебто їдуть до Бухареста на екскурсію. А вже на території Румунії забороняла їм вільно пересуватися та експлуатувала їх. Злочинка примушувала потерпілих виконувати роботу домогосподарок та доглядати за її родичами. Окрім цього, дівчата оформлювали соціальну допомогу від компетентних органів Румунії, проте усі кошти уродженка Одещини привласнювала собі.

Правоохоронці повернули в Україну двох дівчат, яких злочинка незаконно вивезла за кордон. Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників злочину та усіх потерпілих.

Жінка змушувала оформлювати дівчат виплати
Посвідчення тимчасового захисту Румунії. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що вилучили під час обшуків

  • Мобільні телефони;
  • гроші;
  • банківські картки;
  • особисті посвідчення потерпілих;
  • чорнові записи.
    Жителька Одещини вивозила дівчат закордон та змушувала працювати - фото 2
    Правоохоронці вилучили майно у злочинниці. Фото: Одеська обласна прокуратура
    Жителька Одещини вивозила дівчат закордон та змушувала працювати - фото 3
    Правоохоронці вилучили закордонний паспорт.  Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання

Жінці оголосили про підозру у переміщенні людей, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану (ч. 2 ст. 149 КК України). Цей злочин карається позбавленням  волі на срок до дванадцяти років. 

Інші злочини на Одещині

Ми раніше писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили групу злочинців, які змушували своїх жертв жебракувати на вулиці та відбирали усі гроші. Тепер за скоєне одесит та його спільники можуть бути засуджені до 15 років позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що 42-річний одесит запевнив себе, що знайомий винен йому 5 тисяч доларів. Зловмисник тероризував товариша та намагався "вибити" з нього гроші, за що наразі йому загрожує позбавлення волі.

Одеса
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Одеська область
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Новини Одеси
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