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Тримали жебраків у неволі — в Одесі затримали угрупування злочинців

1 квітня 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тримали жебраків у неволі — в Одесі затримали угрупування злочинців
Майно, яке вилучили у злочинців. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі на лаву підсудних відправили групу злочинців, які змушували своїх жертв жебракувати на вулиці та відбирали усі гроші. Тепер за скоєне одесит та його спільники можуть бути засуджені до 15 років позбавлення полі. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі справи

Житель Одеси спільно зі своїми знайомими підшукували на вулицях міста громадян без постійного місця проживання та вербували їх для жебракування. Усі зароблені гроші зловмисники вимагали віддавати їм. 

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Вранці завербованих громадян на автомобілі відвозили у громадські місця з великим скупченням людей, саджали в інвалідні візки, і до вечора вони жебракували. Жертв одесити утримували у підвалі, а якщо ті намагались втекти — застосовували психологічний тиск та фізичну силу. На кожному з "робітників" зловмисники щодня заробляли до 1 000 гривень.

Що загрожує

Поліцейські висунули  фігурантам обвинувачення за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України у вербуванні, переміщенні, переховуванні людей, вчиненому з метою експлуатації, у виді примусового втягнення у зайняття жебрацтвом з використанням примусу. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерований до суду. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що в Приморському районі Одеси чоловік вистрілив у повітря з пістолета в ході конфлікту з іншим одеситом. Стрілка затримали правоохоронці, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що поліцейські Одеси затримали двох чоловіків, які звинувачуються у розбійному нападі на одесита в його власній квартирі. Чоловіки вимагали гроші та погрожували потерпілому зброєю, наразі обом фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Нацполіція

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