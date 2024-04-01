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Держали нищих в неволе — в Одессе задержали группировку преступников

1 апреля 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Держали нищих в неволе — в Одессе задержали группировку преступников
Имущество, изъятое у преступников. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе на скамью подсудимых отправили группу преступников, заставлявших своих жертв попрошайничать на улице и отбирали все деньги. Теперь за совершенное одессит и его сообщники могут быть приговорены к 15 годам лишения поля.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Детали дела

Житель Одессы совместно со своими знакомыми подыскивали на улицах города граждан без постоянного места жительства и вербовали их для попрошайничества. Все заработанные деньги злоумышленники потребовали отдавать им.

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Утром завербованных граждан на автомобили отвозили в общественные места с большим скоплением людей, сажали в инвалидные коляски, и к вечеру они попрошайничали. Жертв одесситы удерживали в подвале, а если они пытались скрыться — применяли психологическое давление и физическую силу. На каждом из рабочих злоумышленники ежедневно зарабатывали до 1 000 гривен.

Что угрожает

Полицейские выдвинули фигурантам обвинения по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины в вербовке, перемещении, укрывательстве людей, совершенном с целью эксплуатации, в виде принудительного вовлечения в занятие попрошайничеством с использованием принуждения. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, что в Приморском районе Одессы мужчина выстрелил в воздух из пистолета в ходе конфликта с другим одесситом. Стрелка задержали правоохранители, пока ему грозит лишение свободы.

Также мы писали, что полицейские Одессы задержали двух мужчин, обвиняемых в разбойном нападении на одессита в его собственной квартире. Мужчины требовали деньги и угрожали потерпевшему оружием, пока обоим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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