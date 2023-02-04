Желтый уровень опасности из-за снега и мороза на Одесщине: водителям приготовиться

Налипание снега и низкая температура не играет на руку водителям

Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах. Из-за налипания мокрого снега и гололеда возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.

Об ухудшении погодных условий предупреждает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

По информации Украинского Гидрометцентра, 4 февраля и на протяжении всех суток, на дорогах Одесской области ожидаются гололедица (I уровень опасности, желтый). В центральной и северной частях области будет снижаться, а температура воздуха колеблется от -4°С до +2°С.

"Обращаемся к водителям и просим не выезжать без необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов учитывайте погодные условия, проверяйте состояние вашего транспортного средства и соблюдайте безопасную дистанцию и интервал", — пишется в обращении Укравтодора в Одесские области.

В структуре уверяют, что аналитическо-мониторинговый центр круглосуточно следит за ситуацией. И при необходимости подрядные организации находятся на круглосуточном дежурстве и готовы к неблагоприятным погодным условиям.

Напомним, на трассе Одесса — Рени из-за погоды и пробок грузовиков, затруднено движение. Есть несколько путей, как можно объехать трассу.

Также для безопасного движения пешеходов и автотранспорта из-за сильных осадков одесские коммунальщики круглосуточно работают в усиленном режиме. На улицах города отмечена спецтехника, которая посыпает дороги реагентами и песчано-солевой смесью от глубокой ночи.