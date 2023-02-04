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Жовтий рівень небезпеки: на Одещині очікується погіршення погодних умов

4 лютого 2023 13:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Жовтий рівень небезпеки через сніг та мороз на Одещині: водіям приготуватися
Налипання снігу та низька температура не грає на руку водіям
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Водіям варто бути особливо обережними на дорогах. Через налипання мокрого снігу та ожеледиці зростає ризик дорожньо-транспортних пригод.

Про погіршення погодних умов попереджає Служба автомобільних доріг в Одеській області.

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За інформацією Українського Гідрометцентру, 4 лютого та впродовж всієї доби, на дорогах Одеської області очікуються ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). У центральній та північній частинах області сніжитиме, а температура повітря коливається від  -4°С до +2 °С 

"Звертаємось до водіїв та просимо не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховуйте погодні умови, перевіряйте стан вашого транспортного засобу та  дотримуйтесь безпечної дистанції та інтервалу", — пишеться у зверненні Укравтодору в Одеські області.

 У структурі запевняють, що аналітично-моніторинговий центр цілодобово слідкує за ситуацією. І в разі необхідності підрядні організації знаходяться на цілодобовому чергуванні та готові до несприятливих погодних умов.
Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені через погоду та затори вантажівок, ускладнений рух. Є кілька шляхів, як можна об'їхати трасу.

Також, для безпечного руху пішоходів та автотранспорту через сильні опади одеські комунальники цілодобово працюють у посиленому режимі. На вулицях міста помічена спецтехніка, яка посипає дороги реагентами та піщано-сольовою сумішшю від глибокої ночі. 

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