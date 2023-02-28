Аналитик оценил возможность десантирования россиян из Черного моря

Выяснилась степень вероятности десантирования россиян под Одессой
Российские оккупационные соединения вряд ли рискнут провести десантную операцию под Одессой. На это влияют неблагоприятные погодные условия на море, недостаточное количество сил и средств, а также наличие у украинских Сил обороны новейшего оружия, которое способно уничтожать врага на дальних подступах.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Если брать Одесское направление, то у россиян недостаточно десантных кораблей для проведения столь масштабной операции. К тому же этому не способствуют погодные условия. Ведь сейчас — зима, штормы на море, и подойти к берегу они не смогут", — сказал Снегирев.
Кроме того, как отметил он, имеющиеся сегодня на вооружении у Вооруженных сил Украины противокорабельные ракеты "Нептун" и "Гарпун" продемонстрировали и доказали россиянам свою силу. Поэтому их вряд ли кто-нибудь подпустит на расстояние для высадки десанта.
В то же время эксперт подчеркнул, что совсем исключать такой вариант развития событий со стороны россиян, конечно, не надо.
"Но говорить о наличии соответствующего количества специальных плавсредств у оккупантов на Одесском направлении для атаки нет оснований", — заверил Снегирев.
Что происходит на юге Украины
По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, враг постоянно вспоминает о своих планах по наступлению на Одессу. Впрочем, эта военно-десантная операция просто невозможна, ведь черноморское побережье очень тщательно подготовлено к противодействию десантной операции.
В Чаплинке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля 2023 года. Возможная причина — переброска военной техники.
Кроме того, в оккупированных районах Херсонской области работники российских пропагандистских СМИ снимали фейковые видео об "обстрелах со стороны ВСУ".