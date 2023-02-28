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Выяснилась степень вероятности десантирования россиян под Одессой

28 февраля 2023 11:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Аналитик оценил возможность десантирования россиян из Черного моря
На возможность проведения десантной операции врагом влияет ряд факторов
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные соединения вряд ли рискнут провести десантную операцию под Одессой. На это влияют неблагоприятные погодные условия на море, недостаточное количество сил и средств, а также наличие у украинских Сил обороны новейшего оружия, которое способно уничтожать врага на дальних подступах.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Если брать Одесское направление, то у россиян недостаточно десантных кораблей для проведения столь масштабной операции. К тому же этому не способствуют погодные условия. Ведь сейчас — зима, штормы на море, и подойти к берегу они не смогут", — сказал Снегирев.

 

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

Кроме того, как отметил он, имеющиеся сегодня на вооружении у Вооруженных сил Украины противокорабельные ракеты "Нептун" и "Гарпун" продемонстрировали и доказали россиянам свою силу. Поэтому их вряд ли кто-нибудь подпустит на расстояние для высадки десанта.

В то же время эксперт подчеркнул, что совсем исключать такой вариант развития событий со стороны россиян, конечно, не надо.

"Но говорить о наличии соответствующего количества специальных плавсредств у оккупантов на Одесском направлении для атаки нет оснований", — заверил Снегирев.

Что происходит на юге Украины

По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, враг постоянно вспоминает о своих планах по наступлению на Одессу. Впрочем, эта военно-десантная операция просто невозможна, ведь черноморское побережье очень тщательно подготовлено к противодействию десантной операции.

В Чаплинке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля 2023 года. Возможная причина — переброска военной техники.

Кроме того, в оккупированных районах Херсонской области работники российских пропагандистских СМИ снимали фейковые видео об "обстрелах со стороны ВСУ".

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