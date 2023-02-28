Аналітик оцінив можливість десантування росіян з Чорного моря

З'ясувалася ступінь ймовірності десантування росіян під Одесою
Російські окупаційні з'єднання навряд чи ризикнуть провести десантну операцію під Одесою. На це впливають несприятливі погодні умови, недостатня кількість сил і засобів, а також наявність в українських Сил оборони новітньої зброї, яка здатна нищити ворога на дальніх підступах.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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"Якщо брати Одеський напрямок, то у росіян не достатньо кількості десантних кораблів для проведення такої масштабної операції. До того ж цьому не сприяють погодні умови. Адже зараз — зима, шторми на морі, і підійти до берега вони не зможуть", — сказав Снєгирьов.
Крім того, як зазначив він, наявні сьогодні на озброєнні у Збройних сил України протикорабельні ракети "Нептун" і "Гарпун" продемонстрували та довели росіянам свою силу. Тому їх навряд чи хтось підпустить на відстань для висадки десанту.
Водночас експерт наголосив, що зовсім відкидати такого варіанту розвитку подій з боку росіян, звичайно, не треба.
"Але говорити наразі про наявність відповідної кількості спеціальних плавзасобів в окупантів на Одеському напрямку для атаки немає підстав", — запевнив Снєгирьов.
Що відбувається на півдні України
За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, ворог постійно згадує про свої плани щодо наступу на Одесу. Втім, ця військово-десантна операція просто неможлива, адже чорноморське узбережжя дуже ретельно підготовлено до протидії десантній операції.
У Чаплинці Херсонської області окупанти запровадили цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого 2023 року. Можлива причина — перекидання військової техніки.
Крім того, в окупованих районах Херсонської області працівники російських пропагандистських ЗМІ знімали фейкові відео про "обстріли з боку ЗСУ".