Аналітик оцінив можливість десантування росіян з Чорного моря

На можливість проведення десантної операції ворогом впливає низка факторів

Російські окупаційні з'єднання навряд чи ризикнуть провести десантну операцію під Одесою. На це впливають несприятливі погодні умови, недостатня кількість сил і засобів, а також наявність в українських Сил оборони новітньої зброї, яка здатна нищити ворога на дальніх підступах.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Якщо брати Одеський напрямок, то у росіян не достатньо кількості десантних кораблів для проведення такої масштабної операції. До того ж цьому не сприяють погодні умови. Адже зараз — зима, шторми на морі, і підійти до берега вони не зможуть", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

Крім того, як зазначив він, наявні сьогодні на озброєнні у Збройних сил України протикорабельні ракети "Нептун" і "Гарпун" продемонстрували та довели росіянам свою силу. Тому їх навряд чи хтось підпустить на відстань для висадки десанту.

Водночас експерт наголосив, що зовсім відкидати такого варіанту розвитку подій з боку росіян, звичайно, не треба.

"Але говорити наразі про наявність відповідної кількості спеціальних плавзасобів в окупантів на Одеському напрямку для атаки немає підстав", — запевнив Снєгирьов.

Що відбувається на півдні України

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, ворог постійно згадує про свої плани щодо наступу на Одесу. Втім, ця військово-десантна операція просто неможлива, адже чорноморське узбережжя дуже ретельно підготовлено до протидії десантній операції.

У Чаплинці Херсонської області окупанти запровадили цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого 2023 року. Можлива причина — перекидання військової техніки.

Крім того, в окупованих районах Херсонської області працівники російських пропагандистських ЗМІ знімали фейкові відео про "обстріли з боку ЗСУ".