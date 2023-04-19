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Появились новые подробности скандала в одесской гостинице "Немо": полиция начала расследование

19 апреля 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Полицейские начали расследование по видео с животными в одесском отеле
Блоггерша позирует с животными в номере отеля. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе открыли дело о жестоком обращении с животными после скандала в гостинничном комплексе. Инцидент набрал огласку в соцсетях и среди зоозащитников.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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"В ходе проверки информации правоохранители пообщались с тренером животных, который объяснил, что котиков никто в аренду не сдавал", — отмечают в пресс-службе ведомства.

Полиция устанавливает полные обстоятельства событий. Дело открыто по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными", предусматривающее лишение свободы сроком до трех лет.

Что известно о скандале

В сети и обществе разгорается скандал вокруг одесской гостиницы "Немо", где блоггеры как "реквизит" для своих видео использовали морского котика из дельфинария, расположенного на территории комплекса. Администрация гостиницы это отрицает, а зоозащитники встали на сторону животных.

Оправдание Машуковского

27-летний блоггер заявил, что он никогда не издевался над животными. Ему неприятно читать новости о себе и подруге, которая появилась на видео с морским котом в одном из номеров отеля. В сети блоггеров называют живодерами. Но те перевели ответственность на других.

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