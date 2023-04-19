Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow З'явилися нові подробиці скандалу в одеському готелі "Немо": поліція почала розслідування arrow

З'явилися нові подробиці скандалу в одеському готелі "Немо": поліція почала розслідування

19 квітня 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Поліцейські почали розслідування щодо відео з тваринами в одеському готелі
Блогерка позує з тваринами у номері готелю. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі відкрили справу про жорстоке поводження з тваринами після скандалу в готельному комплексі. Інцидент набрав розголосу у соцмережах та серед зоозахисників.

Про це повідомили у Головному управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За повідомленням правоохоронців, про грошову винагороду за котиків вони дізналися під час моніторингу соціальних мереж

"Під час перевірки інформації правоохоронці поспілкувалися із тренером тварин, який пояснив, що котиків ніхто в оренду не здавав", — зазначають у пресслужбі відомства. 

Наразі поліція встановлює повні обставини подій. Справу відкрито за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами", що передбачає позбавлення волі строком до трьох років. 

Що відомо про скандал

В мережі та суспільстві розгорається скандал навколо одеського готелю "Немо", де блогери як "реквізит" для своїх відео використали морського котика з дельфінарію, який розташований на території комплексу. Адміністрація готелю  це заперечує, а зоозахисники стали на бік тварин.

Виправдання Машуковського

27-річний блогер заявив, що він ніколи не знущався з тварин. Йому неприємно читати новини про себе та подругу, яка з'явилась на відео з морським котиком в одному з номерів готелю. У мережі блогерів називають живодерами. Але ті переклали відповідальність на інших. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB