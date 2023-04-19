Поліцейські почали розслідування щодо відео з тваринами в одеському готелі

З'явилися нові подробиці скандалу в одеському готелі "Немо": поліція почала розслідування
В Одесі відкрили справу про жорстоке поводження з тваринами після скандалу в готельному комплексі. Інцидент набрав розголосу у соцмережах та серед зоозахисників.
Про це повідомили у Головному управління Національної поліції в Одеській області.
За повідомленням правоохоронців, про грошову винагороду за котиків вони дізналися під час моніторингу соціальних мереж
"Під час перевірки інформації правоохоронці поспілкувалися із тренером тварин, який пояснив, що котиків ніхто в оренду не здавав", — зазначають у пресслужбі відомства.
Наразі поліція встановлює повні обставини подій. Справу відкрито за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами", що передбачає позбавлення волі строком до трьох років.
Що відомо про скандал
В мережі та суспільстві розгорається скандал навколо одеського готелю "Немо", де блогери як "реквізит" для своїх відео використали морського котика з дельфінарію, який розташований на території комплексу. Адміністрація готелю це заперечує, а зоозахисники стали на бік тварин.
Виправдання Машуковського
27-річний блогер заявив, що він ніколи не знущався з тварин. Йому неприємно читати новини про себе та подругу, яка з'явилась на відео з морським котиком в одному з номерів готелю. У мережі блогерів називають живодерами. Але ті переклали відповідальність на інших.