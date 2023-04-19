Поліцейські почали розслідування щодо відео з тваринами в одеському готелі

Блогерка позує з тваринами у номері готелю. Фото: скриншот з відео

В Одесі відкрили справу про жорстоке поводження з тваринами після скандалу в готельному комплексі. Інцидент набрав розголосу у соцмережах та серед зоозахисників.

Про це повідомили у Головному управління Національної поліції в Одеській області.

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За повідомленням правоохоронців, про грошову винагороду за котиків вони дізналися під час моніторингу соціальних мереж

"Під час перевірки інформації правоохоронці поспілкувалися із тренером тварин, який пояснив, що котиків ніхто в оренду не здавав", — зазначають у пресслужбі відомства.

Наразі поліція встановлює повні обставини подій. Справу відкрито за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами", що передбачає позбавлення волі строком до трьох років.

Що відомо про скандал

В мережі та суспільстві розгорається скандал навколо одеського готелю "Немо", де блогери як "реквізит" для своїх відео використали морського котика з дельфінарію, який розташований на території комплексу. Адміністрація готелю це заперечує, а зоозахисники стали на бік тварин.

Виправдання Машуковського

27-річний блогер заявив, що він ніколи не знущався з тварин. Йому неприємно читати новини про себе та подругу, яка з'явилась на відео з морським котиком в одному з номерів готелю. У мережі блогерів називають живодерами. Але ті переклали відповідальність на інших.