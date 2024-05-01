Появились первые кадры последствий ракетного удара по Одессе 30 апреля

Выбиты стекла в результате ракетного удара по Одессе 30 апреля. Фото: Силы обороны юга Украины

В сети появились первые кадры последствий удара по Одессе баллистическими ракетами . Повреждения и разрушения получили здания в Приморском районе города, пока до сих пор проводятся работы по устранению всех последствий.

Кадры последствий ракетного удара по Одессе опубликовали в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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Последствия ракетной атаки

В результате попадания разрушены административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Военные сообщают, что в этот раз оккупанты также выпустили баллистику с территории временно оккупированного Крыма.

"Продолжая свои террористические действия, враг в ночь на 1 мая нанес очередной удар по Одессе баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма" , — говорится в сообщении.

Фасад здания и остекления разрушены. Фото: Силы обороны юга Украины

В окнах в Одессе выбиты стекла. Фото: Силы обороны юга Украины

Устранение последствий атаки

Коммунальные службы и другие специалисты с ночи устраняют последствия вражеских обстрелов Приморского района. В зданиях выбиты стекла и обломками засорены улицы. На некоторых зданиях произошли частичные разрушения фасадов.

"С ночи ведутся работы по устранению последствий атаки. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Продолжаются контрдиверсионные меры по поиску и установлению возможных приспешников российских террористов" , — отмечают в Силах обороны юга Украины.

Выбиты стекла в результате удара. Фото: Силы обороны юга Украины

Стекло разлетелось рядом со зданием. Фото: Силы обороны юга Украины

Атака на Одессу 30 апреля – что известно

Мы писали, что вечером 30 апреля враг снова применил баллистику и ударил по Приморскому району Одессы. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за враждебной агрессии 30 апреля погибли три человека, также есть пострадавшие.

В Воздушных Силах сообщили, что Россия выпустила три баллистических ракеты типа "Искандер-М" в густонаселенный район Одессы. Да, оккупанты придерживаются своей тактики запугивания и дестабилизации мирных украинцев.

Директор Одесской городской больницы сообщил, что в результате атаки 30 апреля, в заведение доставили пациента в тяжелом состоянии. 42-летнего мужчину уже прооперировали врачи, он находится в реанимационном отделении.