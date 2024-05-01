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З'явилися перші кадри наслідків ракетного удару по Одесі 30 квітня

1 травня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
З'явилися перші кадри наслідків ракетного удару по Одесі 30 квітня
Вибите скло внаслідок ракетного удару по Одесі 30 квітня. Фото: Сили оборони півдня України
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У мережі з'явилися перші кадри наслідків удару по Одесі балістичними ракетами. Пошкоджень та руйнувань зазнали будівлі у Приморському районі міста, наразі досі проводяться роботи з усунення усі наслідків.

Кадри наслідків ракетного удару по Одесі опублікували у пресслужбі Сил оборони півдня України

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Наслідки ракетної атаки

Унаслідок влучання зазнали  руйнувань адміністративні та житлові  будівлі, медичний та навчальний заклади. Є жертви та постраждалі серед цивільного населення. Військові повідомляють, що цього разу окупанти також випустили балістику з території тимчасово окупованого Криму.

"Продовжуючи свої терористичні дії, ворог у ніч на 1 травня завдав чергового удару  по Одесі балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму", — йдеться у повідомленні.

Фасад будівлі та скління зруйновані внаслідок ракетного удару по Одесі 30 квітня
Фасад будівлі та скління зруйновані. Фото: Сили оборони півдня України
Фото наслідків ракетного удару по Одесі 30 квітня
У вікнах в Одесі вибито скло. Фото: Сили оборони півдня України

Усунення наслідків атаки

Комунальні служби та інші спеціалісти з ночі усувають наслідки ворожого обстрілу Приморського району. У будівлях вибиті шибки та скло, уламками засмічені вулиці. На деяких будівлях сталися часткові руйнування фасадівю

"З ночі ведуться роботи щодо усунення наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих та загиблих  уточнюється. Тривають контрдиверсійні заходи з пошуку і встановлення можливих поплічників російських терористів", — зазначають у Силах оборони півдня України.

Скління в будівлі побививало через ракетний удар
Вибиті шибки внаслідок удару. Фото: Сили оборони півдня України
Уламки скла на вулиці в Одесі
Скло розлетілось поряд із будівлею. Фото: Сили оборони півдня України

Атака на Одесу 30 квітня — що відомо

Ми писали, що ввечері 30 квітня ворог знову застосував балістику та вдарив по Приморському району Одеси.Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через ворожу агресію 30 квітня загинуло троє людей, також є постраждалі.
 

У Повітряних Силах повідомили, що Росія випустила три балістичні ракети типу "Іскандер-М" у густонаселений район Одеси. Так, окупанти дотримуються своєї тактики залякування та дестабілізації мирних українців.
 

Директор Одеської міської лікарні повідомив, що внаслідок атаки 30 квітня, до закладу доставили пацієнта у тяжкому стані. 42-річного чоловіка наразі вже прооперували лікарі, він перебуває у реанімаційному відділення.

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ракетний удар

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