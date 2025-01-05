Погода в Одессе на завтра, 6 января

Женщина на побережье Черного моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 6 января, синоптики обещают пасмурную погоду с прояснениями. Горожанам также не стоит ожидать осадков, ведь температура поднимется на несколько градусов, а к концу недели ожидается даже двузначное плюсовое число. Морская вода +5…+6 °C. Поэтому лучше спланировать свой график в эти дни и провести больше времени на свежем воздухе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе на 6 января

Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять 0 °C. Ветер южный 6 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура составит +2 °C. Ветер южный 7 м/с.

День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +6 °C. Ветер южный 9 м/с.

Вечер: на вечер небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится +6 °C. Ветер северный 9 м/с.

Восход солнца: 6 января солнце взойдет в 07:40.

Заход солнца: 6 января солнце будет заходить в 16:25. Продолжительность светового дня: 8 часов и 45 минут.

Погода в Одессе на понедельник. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 6 января

Переменная облачность.

Ночью без существенных осадков.

Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер южный 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью -4...-1 °С, днем +3...+8 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км

Погода в Одесской области на понедельник. Фото: скриншот

Напомним, завтра в Одессе полиция в усиленном режиме будет обеспечивать порядок во время традиционных купаний на Крещение. Также вдоль побережья ожидается шторм.